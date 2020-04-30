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Вторая волна: Кремль не исключает худшего

пятая волна

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о большом риске второй волны коронавируса в России, сообщает ИА DEITA.RU.

Как рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью RTVI, имеется очень большой риск возобновления распространения коронавируса, так называемой второй волны. «Поэтому потребуются очень взвешенные, тщательно продуманные и согласованные со специалистами решения», - подчеркнул официальный представитель Кремля.

План по поэтапному снижению ограничительных мер президент России Владимир Путин поручил представить к 5 мая. Как заметил Дмитрий Песков, именно поэтапность является самым сложным решением для всех стран. «Она для всех стран разная - кто-то идет более осторожно и растягивает процедуру выхода по времени, кто-то действует более решительно», - сказал официальный представитель Кремля.

При этом, по мнению Дмитрия Пескова, России удалось избежать катастрофического «итальянского сценария» из-за своевременного принятия жестких решений по самоизоляции.

«Повторяю, катастрофического сценария нам удалось избежать. Но не чудом, а благодаря принятым мерам», - подчеркнул Дмитрий Песков.

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