Новости
Злость, непонимание, испуг: Рейд полиции во Владивостоке вызвал яркие эмоции у горожан
30 Апрель 2020, 20:12
Рыбакам-любителям Росрыболовство хочет позволить продавать улов
30 Апрель 2020, 19:45
За проднаборами для школьников Владивостока просят приходить пап
30 Апрель 2020, 19:15
Медведев заявил, что ситуация тяжелее кризиса 2008
30 Апрель 2020, 18:45
Новый рекорд: 7 тысяч россиян заразились коронавирусом за сутки
30 Апрель 2020, 18:15
В Партизанске ликвидируют скандальную свалку
30 Апрель 2020, 17:36
Солодов лично взялся за дело о погибших на ферме животных
30 Апрель 2020, 17:15
Платошкин: «Китай должен заплатить за эпидемию»
30 Апрель 2020, 16:52
Вторая волна: Кремль не исключает худшего
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о большом риске второй волны коронавируса в России, сообщает ИА DEITA.RU.
Как рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью RTVI, имеется очень большой риск возобновления распространения коронавируса, так называемой второй волны. «Поэтому потребуются очень взвешенные, тщательно продуманные и согласованные со специалистами решения», - подчеркнул официальный представитель Кремля.
План по поэтапному снижению ограничительных мер президент России Владимир Путин поручил представить к 5 мая. Как заметил Дмитрий Песков, именно поэтапность является самым сложным решением для всех стран. «Она для всех стран разная - кто-то идет более осторожно и растягивает процедуру выхода по времени, кто-то действует более решительно», - сказал официальный представитель Кремля.
При этом, по мнению Дмитрия Пескова, России удалось избежать катастрофического «итальянского сценария» из-за своевременного принятия жестких решений по самоизоляции.
«Повторяю, катастрофического сценария нам удалось избежать. Но не чудом, а благодаря принятым мерам», - подчеркнул Дмитрий Песков.