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19 Август 2019, 19:45

Второе высшее в России станет бесплатным

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Президент России Владимир Путин пообещал сделать получение еще одного высшего образования бесплатным для некоторых профессий, сообщает DEITA.RU.

Речь идет о получении второй «вышки» для выпускников театральных учреждений по специализации «режиссура» и «драматургия». Об увеличении количества бюджетных мест по этим направлениям или возможности выделения специальных государственных субсидий для студентов, поступивших в университеты на базе высшего образования, глава страны заявил во время встречи с выпускниками Всероссийского государственного института кинематографии.

По словам президента, России действительно нужны хорошие и грамотные руководители театра и кино, а потому правительство готово снять некоторые ограничения по получению второго высшего образования для будущих представителей этих профессий. Владимир Путин также отметил, что чиновники опасаются, что через некоторое время в «открывшуюся форточку» попытаются пролезть представители других, не менее важных, отраслей образования.   

Екатерина Цой

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