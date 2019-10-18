Второе высшее в России станет бесплатным

Президент России Владимир Путин пообещал сделать получение еще одного высшего образования бесплатным для некоторых профессий, сообщает DEITA.RU.

Речь идет о получении второй «вышки» для выпускников театральных учреждений по специализации «режиссура» и «драматургия». Об увеличении количества бюджетных мест по этим направлениям или возможности выделения специальных государственных субсидий для студентов, поступивших в университеты на базе высшего образования, глава страны заявил во время встречи с выпускниками Всероссийского государственного института кинематографии.

По словам президента, России действительно нужны хорошие и грамотные руководители театра и кино, а потому правительство готово снять некоторые ограничения по получению второго высшего образования для будущих представителей этих профессий. Владимир Путин также отметил, что чиновники опасаются, что через некоторое время в «открывшуюся форточку» попытаются пролезть представители других, не менее важных, отраслей образования.

Екатерина Цой