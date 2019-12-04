Второй день важные трассы региона закрыты из-за метели

Во вторник, 3 декабря, на Сахалине из-за метели закрыли часть автодорог. На сегодняшний день они все еще остаются закрытыми для проезда, сообщает DEITA.RU.

По сообщению краевого МЧС, на утро среды заблокированы участки трассы от Арсентьевки до Ильинского и от Ильинского до Томари, с Охи до Тымовского и от Макарова до Стародубского.

«На отмеченных участках стоят посты ГИБДД и поставлены пункты обогрева. В случае надобности автомобилистов и пассажиров разместят в теплых временных пунктах», - уточнили в ведомстве.

Сейчас дороги края очищают после метели – всего 241 человек и 155 техъединиц.

Кроме того, отменены занятия в школах в ряде населенных пунктов. Дома сидят юные жители Макаровского, Углегорского и Томаринского районов.

Аэропорт и ж/д сообщение работают в обычном режиме. Однако, метель продолжает свирепствовать в ряде районов области.





Александра Маслова