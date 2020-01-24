Второй курс – второй шанс: студенты смогут поменять специальность

По данным профильного комитета Совета Федерации, уже в 2021 году сразу в нескольких регионах страны планируют запустить пилотный проект, согласно которому студенты, окончившие первый курс, смогут выбрать другую специализацию, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Известия».

Подобную практику уже давно применяют в ведущих университетах США, Европы, Японии и Китая. Такая система позволяет студентам не бросать учебное заведение, разочаровавшись в выбранной профессии, а сделать другой, более обдуманный выбор. Ведь как часто школьники, еще не определившиеся в своей будущей профессии, поступают на факультеты только за компанию с другом или потому что «так мама сказала». К концу первого курса, как правило, молодежь уже становится более уверенной в том, чего же она хочет.

По мнению экспертов, такой проект потребует не только дополнительных подзаконных актов, но и изменение образовательного государственного стандарта в целом. Кроме того, существует еще масса подводных камней, которые следует учесть до внедрения новой схемы в образовательную сферу.

Так, например, необходимо решить, как будет соотноситься дополнительный профессиональный модуль с основной частью программы. А так же каким образом учитывать и отражать это в дипломе. В числе сложностей закрепления данного проекта относятся и довольно жесткие требования Федерального государственного образовательно стандарта.

Сейчас, например, студент не сможет перейти с экономического факультета на химический, где профильные предметы начинаются уже с первого курса. Или что делать, например, в ситуации, когда студент при поступлении не сдавал какие-то предметы, которые необходимо сдать на факультете, в который он хочет перевестись? Скорее всего, на первом этапе учащиеся смогут делать свой выбор только между смежными профессиями. Однако многие депутаты указали на то, что стандарты ФГО необходимо будет сделать более вариативными и гибкими.

По мнению сенатора Виктора Кресса, необходимо ознакомиться и изучить существующий опыт университетов, работающих по данной схеме, а затем органично ввести ее в нашу страну. Данный вопрос будет обсуждаться в первом квартале текущего года, и если все ведомства пойдут навстречу друг другу, то уже в 2021 году пилотный проект запустится в нескольких регионах России. В дальнейшем такую практику планируется масштабировать по всей стране.

Ирина Елкина