Второй терминал появится у аэропорта Владивосток

В плане развития международного аэропорта Владивосток на ближайшие 20 лет запланировано строительство второго терминала, завил представитель компании Группы «БазЭл» Алексей Васильченко на встрече с губернатором Приморья, сообщает DEITA.RU.

Аэропорт Владивостока – один из самых динамичных по росту иностранного пассажиропотока, только за прошлый год международный пассажиропоток вырос на 26%. По словам управляющего директора по авиации Группы «БазЭл» Алексея Васильченко, он практически достиг своей предельной пропускной способности. Так, площадь аэровокзала составляет 46 тысяч квадратов, что рассчитано на 4,6 млн. пассажиров в год. Тем временем, в прошлом году международный аэропорт Владивосток обслужил более 3 млн. человек, это на 17% больше показателей 2018 года.

Поэтому важнейшая задача сейчас - повысить пропускную способность международного терминала за счет повышения эффективности использования существующих площадей. По оценкам управляющего, этот показатель без потери качества можно поднять на 30%. Но параллельно необходимо строить второй, аналогичный по площади пассажирский терминал, и это будет включено в долгосрочный мастер-план на 20 лет. Он также включит строительство гостиницы и служебных построек.

Кроме того, в 2023 году взлетно-посадочную полосу придется закрыть на ремонт, года на 1,5, поэтому альтернативой стоит озадачиться уже сейчас. Вторая полоса была построена 30 лет назад, но закрыта для эксплуатации в 2012 году. Аэропорт готов профинансировать проект, губернатор – повторно обратиться в правительство.

Напомним, что в конце прошлого года о плаха по строительству второго терминала неожиданно заявил экс-мэр Владивостока Виталий Веркеенко. Он предложил построить его на месте старого терминала Б аэропорта Владивосток, который входит в активы бывшего градоначальника.