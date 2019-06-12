На камчатском вулкане Ключевском зафиксирован пепловый выброс, сообщили DEITA.RU в ГУ МЧС по Камчатскому краю.

Как отмечают группа наблюдения за вулканической активностью «KVERT», а также Камчатский филиал единой геофизической службы РАН, 12 июня 2019 года на вулкане Ключевском зафиксировали пепловый выброс. Высота пеплового столба составила до 5 километров при высоте самого вулкана 4750 метров.

Вулкану присвоили «оранжевый» код авиационной опасности. При этом, международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана Ключевского не проходят. Нет в окрестностях Ключевского и зарегистрированных туристических групп.

Ветер подул удачно, и шлейф миновал населенные пункты, распространившись на 68 километров в северо-северо-западном направлении от вулкана.

Накануне Камчатке предрекли возможную судьбу города Помпеи. Геологи на основании данных сейсмостанций определили, что активность вулкана Большая Удина должна отслеживаться особенно тщательно, поскольку он просыпается, и не исключено, что однажды произойдет мощное извержение.

Дмитрий Санников