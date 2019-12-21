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Вузы обязали возвращать плату за целевое обучение
Высшие учебные заведения будут возвращаться деньги, которые им выделялись на целевое обучение студентов, сообщает DEITA.RU. Новый законопроект подготовило Правительство РФ.
Согласно тексту законопроекта, учебные заведения будут возвращать средства в бюджеты соответствующих учреждений и организаций при условии, если вуз нарушит ранее заключенный договор. Нарушением будет считаться, если молодого специалиста не трудоустроят.
Кроме этого, в поправках отмечается исключения полномочий правительства по утверждению квоты на целевое обучение. Законопроект был утвержден правительством, теперь его должны будут внести в Госдуму.
Иван Юрьев