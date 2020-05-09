Вузы Приморья не пустят студентов после майских праздников

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Режим самоизоляции продолжается

Приморские студенты продолжат своё обучение в дистанционном режиме даже после наступления 12 мая, сообщает ИА DEITA.RU.

Несмотря на то, что в Приморском крае формально к этой дате должен был завершиться объявленный ранее режим ограничений, связанный с распространением коронавирусной инфекции, вузы региона продолжат оставаться закрытыми для их очного посещения учащимися.

Соответствующее решение принято на уровне министерства науки и высшего образования. При этом, пока не уточняется, когда студенты вернутся к привычному режиму обучения.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о том, что карантинные меры на территории страны будут отменяться постепенно в несколько этапов.

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