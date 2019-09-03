Более 15 тысяч жителей Сахалинской области за полгода улучшили свое материальное положение и уже не находятся за чертой бедности. Это произошло благодаря 11 новым мерам социальной поддержки, ранее введенным по инициативе врио губернатора региона Валерия Лимаренко, сообщает DEITA.RU.

В Сахалинской области действует один из самых внушительных пакетов мер поддержки жителей – более 200 социальных льгот. Однако по инициативе главы области Валерия Лимаренко этот список увеличился еще на 11 позиций. На новые меры поддержки в этом году дополнительно выделили 800 млн рублей.

Особое внимание при этом уделяется представителям старшего поколения. Пенсионеры получают компенсацию за покупку дров и угля, за капитальный ремонт многоквартирных домов, за покупку оборудования для приема цифрового сигнала. По инициативе главы региона был существенно расширен и круг получателей бесплатных санаторно-курортных путевок. А с 1 сентября пенсионеры при предъявлении «Социальных карт сахалинца» могут рассчитывать на скидку в 10% в аптеках и магазинах. Пока нововведение действует только в Южно-Сахалинске, но до конца года мера распространится на все районы области.

Отметим, что на днях врио губернатора Валерий Лимаренко подписал постановление о повышении минимального размера пенсий островитян до 15 тысяч рублей. Повышенные выплаты жители острова получат уже в этом месяце. «Мы должны проявлять к островным пенсионерам особую заботу. Это люди, которые всю жизнь отдали Сахалинской области, работали на благо региона и заслужили поддержку, в том числе – финансовую», – отметил ранее Валерий Лимаренко.

Кроме того, в этом году в области с 3 до 5 млн рублей было увеличено финансирование на лечение тяжелобольных пациентов. А инвалиды первых двух групп теперь могут получать выплаты на приобретение жилья до 3,4 млн рублей. Введена и дополнительная ежемесячная выплата для ветеранов боевых действий в размере 1,5 тыс. рублей. С первого июня сахалинцы и курильчане, чей трудовой стаж составляет от 35 до 40 лет, ежеквартально получают доплату в три тысячи рублей.

Для молодых семей новые меры социальной поддержки были прописаны отдельно. Так, с апреля при выписке из роддома семья получает набор для ухода за новорожденным. В середине лета была введена ежемесячая выплата размером в 14 тысяч рублей для родителей детей в возрасте от полутора до трех лет, которым не хватило места в яслях.

Все эти меры поддержки в совокупности с адресным подходом позволили существенно сократить уровень бедности в регионе.

Иван Юрьев