Введены льготы для дачников и садоводов

Налог на прибыль отменили для доходов огороднических товариществ и садоводческих, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости. Плата собственников земельных участков, которые не пожелали стать членами товарищества, не будет облагаться налогом.

Лица, не относящиеся к членам вышеуказанных товариществ, смогут в полном объеме оставлять себе плату за капремонт и текущий ремонт объектов капитального строительства, за имущество общего пользования, которое было приобретено или куплено. Плату за услуги и работы, выполненные товариществом, тоже налогом облагать перестанут.

Через месяц с даты опубликования закон обретет силу.

Анастасия Туркова