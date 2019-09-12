Введены льготы для дачников и садоводов

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Налог на прибыль отменили для доходов огороднических товариществ и садоводческих, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости. Плата собственников земельных участков, которые не пожелали стать членами товарищества, не будет облагаться налогом.

Лица, не относящиеся к членам вышеуказанных товариществ, смогут в полном объеме оставлять себе плату за капремонт и текущий ремонт объектов капитального строительства, за имущество общего пользования, которое было приобретено или куплено. Плату за услуги и работы, выполненные товариществом, тоже налогом облагать перестанут.

Через месяц с даты опубликования закон обретет силу.

Анастасия Туркова

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