Ввести мораторий: новый закон оставит россиян без автомобилей

В России предложили ввести мораторий на техосмотр автомобилей. В противном случае россияне не смогут на законных основаниях выехать на дороги из-за отсутствия ОСАГО, сообщает DEITA.RU.

Напомним, уже 8 июня 2020 года в силу вступает новый закон о техосмотре. С этого дня диагностическую карту нельзя будет «нарисовать», необходимо будет проходить обязательный техосмотр. Более того, чтобы государство было уверено, что россияне передвигаются на технически исправных машинах, осмотр будет проходить непосредственно в системе АИС ТО. Во время осмотра будет сделано три снимка — до, во время и после. На одной из фотографий обязательно должен быть запечатлен идентификационный VIN номер автомобиля.

На сегодняшний день в России свыше пяти тысяч пунктов техосмотра. В ближайшее время для каждого из них будет подготовлена собственная пропускная способность, которая зависить исключительно от количества линий на пункте и обслуживающего персонала. Проще говоря, за час на трех линиях девять автомобилей осмотреть не получится.

По словам президента РСА Игоря Юргенса, если все 5,2 тысячи пунктов техобслуживания решат заново пройти аккредитацию, что необходимо при переходе на новую схему работы, то это 5,2 тысячи командировок. Та плата за аккредитацию, которая установлена на сегодняшний день, не позволит этого сделать. Значит, плату придется увеличить, что негативно скажется на малом и среднем бизнесе.

Кроме того, с введением нового закона стоимость техосмотра должна быть увеличена. Средняя стоимость подобной услуги от 300 до 1000 рублей, этих денег явно не хватит на то, чтобы поддерживать оборудование пункта в рабочем состоянии.

В связи с вышеизложенным во время совещания было предложено ввести мораторий на введение новых правил с 8 июня 2020 года.

Екатерина Брязгунова