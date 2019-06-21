На такие меры пошли власти Швеции, чтобы защитить окружающую среду от загрязнения, сообщает DEITA.RU.

По мнению местных властей, налог на пластиковую тару не только позволит людям задуматься о том, что большинство пакетов после использования попадают в окружающую среду и наносят ей непоправимый урон, но и поможет выполнить установленный Евросоюзом норматив, который на сегодняшний день составляет 40 пакетов на одного человека в год.

Как пишет ТАСС, налог планируют ввести уже в 2021 году. Суммы налога уже озвучены. Так, жителям и гостям Швеции придется заплатить три кроны в качестве налога за стандартный пакет, и 0,3 кроны — за более тонкий. Таким образом, стоимость пакета достигнет 7 крон, а это 47 российских рублей.

Ранее прошла информация о том, что в России снова начнут сдавать стеклянные бутылки.

Екатерина Брязгунова