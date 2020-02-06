Ввоз насекомых из Китая временно приостановлен

Как сообщает Федеральная таможенная служба, провоз насекомых и экзотических видов животных на территорию России временно приостановлен, сообщает ИА DEITA.RU.

В связи с распространившейся в Китае эпидемией короновируса и с целью предотвращения ее дальнейшего распространения на территории России, таможенная служба вводит ограничение провоза разнообразных насекомых, членистоногих и экзотических животных до 1 марта 2020 года. В список запрещенных к транзиту через территорию Российской Федерации животных входят также живые рыбы и гидробионты.

Также временно приостановлено действие ранее выданных разрешений на провоз вышеуказанной продукции.

По последним сводкам число зараженных опасным вирусом в Китае достигло свыше 28 тысяч, случаев с летальным исходом – 563. Выздоровевших – 1135 человек.