Российским предприятиям пришлось на треть увеличить ввоз зарубежных пластиковых отходов, сообщает DEITA.RU, ссылаясь на РБК.

В РФ увеличивается импорт отходов из пластика, а макулатура теперь чаще продается за границу. Переработчики начали жаловаться на нехватку вторсырья. Дело в том, что раздельный сбор мусора до сих пор не стал нормой.

Перерабатывающие компании в РФ чаще покупают вторсырье в других странах. За прошлый год импорт вырос на 32 процента и составил более $20 млн. Такие данные обнаруживает таможенная статистика.

Игроки рынка уверены: дело в проблемах со внедрением в стране мусорной реформы. Систему по раздельному сбору мусора едва начали создавать, и на свалке оказывается по данным Гринписа 94 процента всех отходов. Это вынуждает переработчиков искать заказчиков за рубежом, чтобы не сбавлять мощности.

А вот макулатура из России уходит за рубеж, хотя ее переработка могла бы дать стране около $0,5 млрд.

Анастасия Туркова

