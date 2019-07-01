Россиян лишают японских автомобилей, сообщает DEITA.RU.

С 1 июля в России начал действовать запрет на ввоз из-за рубежа машин с числом посадочных мест более восьми штук. Под ограничения попали популярные среди граждан микроавтобусы и минивены. Таким образом, пресловутый запрет "правого руля" начался именно с этих моделей автомобилей.

Кроме них "вне закона" оказалась и большая часть спецтехники, такой как самосвалы, рефрижираторы и манипуляторы.

Вместе с тем, усложнился и ввод легковых автомобилей на территорию России из других стран. Теперь каждая машина должна обладать специальным сертификатом безопасности, который будет гарантировать соответствие автомобиля принятым в стране ГОСТам.

Их оформлением и выдачей будут заниматься специализированные лаборатории, которых, к слову, пока очень мало по всей стране. Эксперты прогнозируют очереди ввиду их дефицита.

Японский автопром, который практически полностью представляет из себя "праворульный" парк, является самым популярным среди жителей Дальнего Востока. Как к новому закону отнесутся жители этих территорий - покажет практика применения новой нормы.

Дмитрий Шевченко