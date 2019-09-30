Ввозить катера стало выгодно через Русский

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Президент России Владимир Путин подписал закон об освобождении от налогов некоторых видов транспорта, сообщает DEITA.RU.
В соответствии с законом, который уже опубликован на официальном портале нормативных актов, закон освобождает от НДС ввоз в Россию водных судов при их регистрации в российском реестре участниками специальных административных районов (САРов) на островах Октябрьский в Калининградской области и Русский в Приморском крае.
Согласно документу, доходы судовладельцев, полученные от эксплуатации и реализации этих судов, не будут облагаться налогом на прибыль. Помимо этого, участники САРов освобождаются от налога на имущество и транспортного налога в отношении таких судов, а также до 2027 года - от страховых взносов.
С 2020 года освобождается от НДС и ввоз в Россию гражданских самолетов при условии их перерегистрации в российском реестре. Эти изменения направлены на расширение авиапарка гражданских самолетов с российской регистрацией. На сегодняшний день практически все иностранные самолеты, эксплуатирующиеся российскими авиакомпаниями, зарегистрированы в реестрах Бермудских островов либо Ирландии.
Дмитрий Санников