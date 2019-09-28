«Вы что творите?» — новый стандарт для пенсионеров возмутил россиян

Отмечается, чтобы уложиться в предложенную сумму нужно, конечно, очень постараться. В первую очередь придется отказаться от всего вкусного.

Ознакомившись с таким раскладом, россияне возмутились, посчитав, что на 4,5 тысячи рублей пропитаться в месяц невозможно. «Хорошо, что картошка у многих своя! Можно 300 за коммуналку оплатить», «А ничего, что за коммуналку они 5 тысяч отдают и почти столько же на лекарства», «Их бы посадить на такие зарплаты», «Пусть сами проживут на такую сумму. Им хватит этих денег?!», «Чтоб не сдохнуть сразу, должно хватать», «Чиновники! Вы что творите? Не надоело вам жировать на наши же деньги? Своим родителям - старикам вы поможете, а как быть нам и нашим пожилым родителям? Народ накален. Ещё немного и будут последствия несмотря на Россгвардию», — пишут россияне в социальных сетях.

Екатерина Брязгунова