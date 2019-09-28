«Вы что творите?» — новый стандарт для пенсионеров возмутил россиян

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Прожиточный минимум пенсионера в следующем году составит 9 311 рублей, сообщает DEITA.RU. Именно такую сумму назвали представители Минфина, опубликовав документ на официальном ресурсе правовой информации.
На данный момент прожиточный минимум пожилого человека составляет 8 846 рублей, а это на 465 рублей меньше, чем установлен на 2020 год.
Напомним, что потребительская корзина состоит из продуктов, товаров и услуг в соотношении 50, 25 и 25 процентов. Таким образом, на продукты остается ни много ни мало, а 4655,5 рубля.
|Молоко
|8 литров
|480 рублей
|Яйцо
|4 десятка
|240 рублей
|Фарш
|2 килограмма
|400 рублей
|Растительное и сливочное масло
|200 рублей
|Овсянка
|4 упаковки
|180 рублей
|Картофель
|10 килограммов
|300 рублей
|Курица
|4 штуки
|600 рублей
|Кисломолочные продукты
|400 рублей
|Овощи и фрукты
|600 рублей
|Хлеб
|300 рублей
|Кондитерские изделия
|200 рублей
|Рыба
|400 рублей
Отмечается, чтобы уложиться в предложенную сумму нужно, конечно, очень постараться. В первую очередь придется отказаться от всего вкусного.
Ознакомившись с таким раскладом, россияне возмутились, посчитав, что на 4,5 тысячи рублей пропитаться в месяц невозможно. «Хорошо, что картошка у многих своя! Можно 300 за коммуналку оплатить», «А ничего, что за коммуналку они 5 тысяч отдают и почти столько же на лекарства», «Их бы посадить на такие зарплаты», «Пусть сами проживут на такую сумму. Им хватит этих денег?!», «Чтоб не сдохнуть сразу, должно хватать», «Чиновники! Вы что творите? Не надоело вам жировать на наши же деньги? Своим родителям - старикам вы поможете, а как быть нам и нашим пожилым родителям? Народ накален. Ещё немного и будут последствия несмотря на Россгвардию», — пишут россияне в социальных сетях.
Екатерина Брязгунова