«Вы должны быть добрее»: несостоявшегося стрелка вернули в родной класс

В прошлом году на 9-классника завели уголовное дело: он собирался расстрелять школу, сообщает DEITA.RU.



В одной из школ города Киров с сентября творится настоящий ад. В начале этого учебного года 9-классник Даниил решил расстрелять своих одноклассников. Но «мочить всех» он не хотел, так что предупредил друзей и попросил не приходить.

Как пишет Mash, дети, напуганные сообщениями стрелка, рассказали обо всем руководству школы. Директор доложил в полицию. В результате парня задержали и возбудили уголовное дело. Однако недавно обвинения сняли – состава преступления не обнаружили, а психологи решили, что со школьником все в порядке.

Более того – мальчика, который угрожал расстрелять школу, вернули в нее, в тот же класс. Родители бьют тревогу и требуют перевести ученика в другую школу. А психологи, наоборот, недовольны поведением остальных детей: от них требуют быть добрее и общаться с Даниилом. Тот, кстати, ходит в черной толстовке, а уроки посещает когда захочет.

В пресс-службе городской администрации уверены, что в школе все спокойно – никаких конфликтов нет.

Елена Миронова