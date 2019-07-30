Как доказывать, что вы не виноваты, въехав сзади в чужой автомобиль, сообщает DEITA.RU.

В ПДД прописано, что виновен каждый, что сзади врезался в чужую машину. Считается, что водитель должен держаться на безопасном расстоянии и не допускать таких происшествий. Но реальность более многогранна.

Подобные аварии случаются на перекрестках, когда один автомобилист резко тормозит, чтобы пропустить пешехода, а автомобиль сзади бьет по тормозам, но не успевает остановиться. Такие ситуации возможно и на зебрах. В неудачных случаях затормозить не успевает и третий водитель тоже. И водитель второго авто явно не виноват в произошедшем.

Также «догнавшее» транспортное средство не может считаться виноватым, если неосторожно повела себя машина при перестроении, которая двигалась на низкой скорости в соседнюю полосу, в которой транспорт двигается быстро.

Третий распространенный случай – если вашу реакцию проверяет специально другой водитель, который начинает внезапно тормозить в самые неожиданные моменты.

Покажите записи с регистратора, чтобы доказать свою невиновность в подобных ситуациях.

Анастасия Туркова