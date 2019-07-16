Видеть свою машину чистой приятно любого автолюбителю, но некоторые, начиная мыть авто, допускают ошибки. Плюсы и минусы использования разных способов очистки своего авто сообщает DEITA.RU.

Автоматическая мойка – способ быстрый. Но щетки в ней жесткие и оставляют царапины на краске авто. К тому же, они изнашиваются, а владельцы меняют их не так часто, как нужно. Комплекты с безопасными для краски микроволокнами можно найти не в каждом городе, и цена такой мойки – выше.

Высокое давление при мойке автомобиля специальным аппаратом тоже может повредить автомобилю. Давление в потоке воды может достигать 140 бар, что не так легко переживается ЛКП. Держите пистолет не ближе, чем в 25 сантиметрах от кузова, если моете свою машину именно так.

Губки для мытья кузова и дисков – используйте их вместо обычной губки, чтобы избежать микротрещин и не развозить по автомобилю грязь. Можете взять перчатки из микроволокна, которые грязь хорошо впитывают.

Использование мощной бытовой химии, чтобы отмыть застарелые загрязнения. Будьте осторожны: после этого на поверхности могут остаться пятна.

Попытки мыть двигатель самостоятельно – тоже не лучшая мысль. Лучше обратиться в автосервис.

Не вытирайте кузов замшевой салфеткой насухо: вы рискуете поцарапать его, ведь между такими салфетками и краской могут попадать песчинки и другой мельчайший мусор. Выберите в качестве альтернативы полотенчики из микрофибры. Они, к тому же, отлично впитывают влагу.

Анастасия Туркова