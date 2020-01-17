«Вы потеряете деньги»: уличные банкоматы несут опасность

Мошенники активны в любое время года, о действиях аферистов предупреждает Роскачество. Ведомство призывает пользоваться банкоматами внутри отделений банков, сообщает DEITA.RU. Если же необходимо воспользоваться банкоматом на улице, желательно проверить его на наличие считывающих устройств, которые могли оставить аферисты.

В Роскачестве отмечают, что в отделении банка жуликам сложнее установить считывающие устройства – бдительные сотрудники и контроль видеокамер не даст спокойно провернуть дело. Поэтому чаще мошенники оборудуют считывающими устройствами (скиммерами) банкоматы на улице, как отмечает «ТАСС». Скиммеры можно обнаружить любому клиенту – насторожить должно изменение цвета клавиатуры, наличие накладок, которые неплотно прилегают к корпусу банкомата, возможны следы скотча или клея. Признаки укажут, что мошенники установили устройство, при помощи которого смогут списать с карты средства.

Не только накладки должны вызвать подозрения у держателя карты. Если на экране светится надпись - «Вставьте карту», это может говорить о том, что аферист активировал функцию перевода денег. Вставив карту и введя ПИН-код, честный клиент окажется жертвой мошенника.

Кроме того, Роскачество предупреждает и о доступе к отделениям для банкоматов, вход в которые осуществляется с улицы при помощи магнитного замка. Подобные устройства не должны запрашивать ПИН-код для входа. Если такое произошло, впору задуматься о мошенниках, и воспользоваться другим отделением.

Софья Корф