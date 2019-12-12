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«Вы серьезно?» Топ-10 инвестпроектов Дальнего Востока

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Стало известно, какие проекты наконец поднимут Дальний Восток с колен, сообщает DEITA.RU.

Сотрудники ДФО РАН и институт Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития озвучили 10 проектов, которые окажут наибольший мультипликативный эффект на социально-экономическое развитие ДФО. Составили рейтинг на основе «совокупного интегрального показателя» -  информации о количестве рабочих мест, предполагаемых налоговых поступлений, создания инфраструктуры и тд.

Список возглавили ГОК «Инаглинский» в Якутии, космодром «Восточный» и Сахалинская  ГРЭС-2. Драйвером для Амурской области помимо космодрома эксперты назвали освоение Сугодинско-Огоджинского угольного месторождения. Для Хабаровского края билет в светлое будущее - это ГОК Малмыж,  агропромышленный парк «АгроХаб» и развитие аэропорта краевого центра

Приморскими локомотивами ученые считают игорную зону, угольный терминал «Порт «Вера» и Находкинский завод минеральных удобрений. Отметим, что строительство последних двух проектов, насколько известно широкой публике, еще не начиналось, а первый тихо «сдулся», по крайней мере в информационном пространстве. С момента открытия первого казино прошло 4 года, а к 2023-му году там обещали построить 4 пятизвездочных отеля, 7 отелей в 4 звезды, 12 вилл, несколько кинотеатров, выставочные комплексы и прочие атрибуты роскошного курорта для азартных азиатов. Пауза, похоже, затянулась.

Простые дальневосточники с авторами исследования не согласны. Точнее, им непонятно, как и когда все эти пышные инвестпроекты скажутся на жизни людей.

«Лучше бы посчитали стоимость продуктов и квадратного метра, на стоимость бензина посмотрели, билетов на самолет. А то все эти разговоры про совокупные интегральные показатели уже в печенках сидят», - комментируют они в соцсетях.

Но находчивые ученые и на это имеют ответ.

«Широкому кругу общественности не представлена имеющаяся информация о мультипликативных эффектах реализации региональных инвестиционных проектов. Например, о «Восточном» мы слышим много в русле коррупционных скандалов. СМИ важны «жареные» факты. А реальный вклад в развитие всей экономики Дальнего Востока этого проекта теряется», – заявил один из авторов исследования академик Петр  Бакланов.

Светлана Алеутская 

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