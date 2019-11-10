«Вы же рожаете» — такие россияне не получат пенсии в будущем

Россиян, заработная плата которые меньше 6,4 тысячи рублей в месяц, могут совсем оставить без пенсии, сообщает DEITA.RU. Об этом пишет URA.RU.

На сегодняшний день, согласно российскому законодательству, необходимо набрать не менее 30 пенсионных баллов, чтобы получать страховую пенсию. То есть, если человек пошел трудиться в 20 лет, то ему нужно в год зарабатывать не менее 0,75 балла, чтобы к 60 годам получить необходимое количество баллов.

Начисляемые баллы рассчитываются следующим образом: годовой заработок делиться на 1 021 000. Если частное меньше 0,75 ежегодно — можно смело делать вывод, что пенсии можно и не дождаться.

В социальных сетях данное утверждение вызвало серьезный переполох.

«Потихоньку подводят к тому, что пенсии вообще выплачивать не будут»,

«Не надо работать официально, чтобы не платит НДФЛ, раз все равно не будет пенсии», «Какая пенсия, почти вся страна работает без официального трудоустройства»,

«Кинули поколение которое в большинстве своем работало в «черную». Мы сами этого хотели? Нет правила игры устанавливало государство. В общем, нет слов. Занавес»,

«Работаю исключительно «в чёрную». Кормить чиновников нет желания», «Какие еще баллы?! 22% от зарплаты забирают в ПФР, это и есть наша будущая пенсия! И нам ее еще преподносят как государственную, хотя человек работающий всю жизнь ее откладывает»,

«Нас пугают. Человек устанет, выгорит, износится и ему уже ничего не надо будет от этой гонки на выживание. В бомжи пойдёт здоровей будем»,

«Во. Начались разговоры, что уже кто-то может и не получать совсем. Потом скажут: «Нууууу, сорьки, пенсии больше нет. Вы ж рожаете, мы вам когда-то там платили по 420, вот и пусть вас содержат эти детишки», — пишут люди в соцсетях.

Екатерина Брязгунова