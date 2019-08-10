При подготовке к новому учебному году родителям всегда стоит помнить: покупать все сразу не обязательно, сообщает DEITA.RU. Об этом рассказала представитель Минфина Ольга Андреева.

Для начала нужно провести инвентаризацию того, что осталось с прошлого года. Начиная с возраста 10–11 лет эту процедуру можно поручить ребенку, с детьми помладше нужно делать ее вместе. После этого станет понятно, что пойдет на будущий год, а что хочешь не хочешь, а придется покупать к сентябрю.

Второй совет. Главное не покупать все необходимое одномоментно, потому что это, действительно, дорого. Летом можно неплохо сэкономить за счет продуктовой корзины, потому что все овощи и фрукты продаются дешевле. Освободившуюся сумму и следует направить на подготовку ребенка к школе.

В-третьих, перед первым сентября нужно купить самое необходимое: тетради в клетку и линейку, школьную форму, дневник, рабочие тетради и прочее. То, что не понадобится сразу, например, пластилин, краски, кисти, можно докупать по мере необходимости.

Неплохо можно сэкономить на школьной форме. Ведь, согласно закону «Об образовании в РФ», родителям полагается компенсация на приобретение школьной формы. Здесь, как отмечает РИА Новости, главное обратиться в администрацию заранее и узнать, на каких условиях она предоставляется. К сожалению, чаще всего данная мера касается только малоимущих и многодетных.

Екатерина Брязгунова