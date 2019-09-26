Выберут ли Фургала на Камчатке, сказал эксперт

Политолог дал оценку напряженной ситуации в регионе Дальнего Востока, сообщает DEITA.RU.



Камчатка продолжает кипеть - в политическом смысле. На ближайших выходных в столице края пройдет митинг против перевыборов действующего губернатора. Лидер оппозиции заявил, что народ устал от того, что кто-то беднеет, а кто-то набивает карманы.

Еще одна новость не в пользу Владимира Илюхина - скандал с разрушенной котельной. Министр ЖКХ края заявил, что ее запустили, а местные жители сняли ролик, в котором показали, что от «работающей» котельной остались только стены.

Чтобы выправить ситуацию, Илюхин записал видеообращение насчет котельной и министра. Но, кажется, сделал только хуже.

Редакция ИА DEITA.RU попросила Илью Гращенкова, политолога, эксперта по внутренней политике, директора Фонда изучения электоральных процессов и электоральной политики (ФИЭП), руководителя Центра развития региональной политики прокомментировать ситуацию.

По мнению эксперта, позиции Илюхина во власти вполне устойчивы, но желающих занять губернаторское кресло – немало, он и раскачивают лодку.

«С одной стороны, активисты выступают против лично губернатора, но с другой, что они предлагают? Право Владимира Илюхина идти на очередной срок – вполне законное, а право народа – поддержать его или отказать ему в этом, приняв участие в голосовании. Собирать митинг «против второго срока», значит просто играть на стороне тех, кто сам хочет занять губернаторское кресло, а таких на Камчатке довольно много, начиная от «рыбных королей» до представителей федеральных промышленных групп», - считает Илья Гращенков.

По мнению политолога, на Камчатке народ более дисциплинированный, чем в целом по ДВФО, и избрать здесь «второго Фургала» практически невозможно.

«Военные, которых здесь много, промысловики, бюджетники – все поддерживают власть и что важно, самого Илюхина, по крайней мере, запроса на смену власти здесь, судя по рейтингам, не наблюдается. А значит и вывод для федерального центра вполне логичный – не менять коня на переправе», - отметил он.

Однако, глядя на разбуженный вулкан протеста на Камчатке, с ним согласны немногие. DEITA.RU будет следить за развитием событий.

Елена Миронова