Коллекторам хотят запретить выбивать долги по ЖКХ, сообщает DEITA.RU. Соответствующий закон рассмотрят на предстоящей неделе в Госдуме.

По мнению авторов законопроекта, общаться с гражданами о задолженности по коммунальным платежам должны только те, кто поставляет жилищно-коммунальные услуги.

Документ строжайшим образом запрещает переуступку требований по задолженностям за ЖКХ коллекторам. При этом задолженность все-таки может быть передана, но только управляющим компаниям, ТСЖ, ЖСК и ресурсоснабжающим компаниям.

Отмечается, что на сегодняшний день под проектом закона Ирины Яровой подписались 50 парламентариев.

Екатерина Брязгунова