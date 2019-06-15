Региональные Telegram - каналы и околомедийное сообщество вторые сутки всерьез обсуждают, что же имел в виду губернатор Приморского края Олег Кожемяко, заявив об отсутствии необходимости менять существующую систему выборов глав муниципалитетов. Якобы, по мнению главы региона, сейчас не настало время для прямых выборов мэров. При этом, одни — это заявление сами лично слышали на каком-то пресс-завтраке – обеде – ужине, в общем, каком-то прикорме журналистов, другие - где-то о нем прочитали, а третьим про него рассказали. Тем не менее сам факт возможности и, так сказать, реальности никто из обсуждающих не оспаривает, но и официально какая-либо позиция руководителя администрации региона по этому вопросу не озвучивалась. Да собственно и повода не было.



Самое любопытное, что конкретно сейчас формально решение этого вопроса от губернатора не больно-то и зависит. Ну формально конечно, так-то зависит от него все… Ведь еще накануне декабрьских выборов главы региона депутаты Законодательного Собрания Приморского края приняли в первом чтении законопроект, разрешающий местным Думам самим определять способ выбора глав: депутатами с привлечением конкурсной комиссии или прямым всенародным голосованием. Внес его в приморский парламент лично Олег Кожемяко и, кстати, под одобрение избирателей. Так что, скорее всего, нечего тут обсуждать – не мог такой вот человек, как Олег Николаевич сначала внести, а потом, мол, не время… Чего тут обсуждать, казалось бы, очевидно не так поняли или не то услышали…

Ну да ладно, а что там с законом то? Выборы прошли, а законопроект пока не двинулся дальше первого чтения. По предновогодней версии, озвученной в стенах Законодательного Собрания, документ согласовывался с муниципалитетами и будет рассмотрен в первом квартале 2019 года. Но нет его и в повестках второго квартала, и, видимо, не появится еще долго.

Политическая воля губернатором высказана однозначно. Закон же он внес, то есть, продемонстрировал акт политической воли. Но вот формально решение теперь принимает не он, а депутаты Законодательного Собрания. Рассмотреть на заседании комитета поступившие ко второму чтению поправки, утвердить или отклонить документ на сессии приморского парламента. А еще, в фантастическом варианте, преодолеть вето губернатора, если он заблокирует собственный законопроект. Но это, конечно, из разряда фантастики…

Но в ближайшее время, видимо, никто этим заниматься не будет. Мэров большинства приморских городов уже выбрали с путем использования депутатов, а большие голосования регионального уровня предстоят еще не скоро. Вот под них, с большой вероятностью, в предвыборный период и появится запылившийся документ, разрешающий населению выбрать себе руководителя территории. Что-то ведь надо будет пообещать избирателям.

Граждане же свою волю тоже имеют. Накануне стало известно, что заявление о проведении собрания граждан с вопросом о местном референдуме по вопросу прямых выборов главы Дальнегорского городского округа подано в местную Думу. Затея эта, на таком уровне, бесперспективная – краевым законом сейчас прямые выборы глав не предусмотрены, а у местной Думы полномочий противоречить законам нет. Стало быть, собираться и «референдумовать» не о чем. Но ведь граждане могут и в другие, более высокие инстанции гневные слова кидать. А протестная активность россиян сейчас ой как волнует Кремль, не желающий потрясений. Этот критерий обозначен одним из основных в оценке внутриполитического блока как администрации президента, так и региональных властей.

Более того, социально-политические игрища с использованием депутатской прокладки – явно палка о двух концах. На первый взгляд проще договориться с парой десятков представителей местных элит, чем провести прямые выборы в полуголодном и полубезработном городке среди дальневосточной тайги – того и гляди какого-нибудь коммуниста выберут. Однако, как показывает практика Арсеньева, эти самые «местные элиты» - еще те переговорщики, сначала покивают, а потом прокатят нужную кандидатуру…

Можно конечно «элиты» и послать далеко - в тайгу, например… Однако ситуация, когда в отдельно взятом моногороде изо всех сил пыжатся, чтобы «нагнуть через колено» эти самые «местные элиты» и поставить к кормилу власти «товарища» со спорной репутацией, в моногороде же еще и люди живут, они про «товарища» все сами знают, такой подход явно не способствует снижению протестной активности. Того и гляди, наденут на себя чего-нибудь и пойдут митинговать всякие недовольные и тут уже подумаешь, может, лучше бы уж сами себе кого-нибудь выбрали…

Алексей Егоров

Дмитрий Санников