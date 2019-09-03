Правила проведения выборов в Госдуму 8-го созыва могут стать иными, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.

Это произойдет в 2021 году при условии, что на региональных парламентских выборах правящая партия соберет меньше сорока процентов голосов по спискам. Тогда станет больше доля одномандатников.

Анализом итогов выборов в заксобрания и гордумы займется Кремль. И если изменения будут одобрены, одномандатников будет больше: их доля составит семьдесят пять процентов.

В случае, если правящая партия соберет сорок процентов голосов по спискам, этот результат в Кремле посчитают хорошим. Если число окажется меньшим это станет сигналом о необходимости перемен.

Новые правила призваны помочь собрать в парламенте провластное большинство: от 226 до 300 мест.

Анастасия Туркова