Народные выборы губернаторов пройдут этой осенью в 16 российских субъектах, и более половины избирательных кампаний находятся в «зоне риска» для власти, рассказал DEITA.RU директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков. В каких регионах могут повториться скандальные сценарии Приморья и Хабаровского края – в материале агентства.

Сразу в нескольких российских субъектах этой осенью действующие врио могут не победить в первом туре, а некоторые – и во втором. Эксперт разделил зону риска на три группы.

«Первая, самая проблемная, - это кандидаты из числа губернаторов, идущих на второй срок. У них нет эффекта новизны, зато есть серьезный антирейтинг. Бочаров (Волгоградская область), Кувшинников (Вологодская область), Владимиров (Ставропольский край) - у всех у них недостаточно высокий рейтинг для убедительной победы, и в случае широкого протестного голосования они могут набрать не выше 40-45% голосов, а в этом случае второй тур и почти гарантированная победа кандидата от оппозиции», - отметил Илья Гращенков.

Вторая группа – кандидаты с невысокой узнаваемостью и уровнем поддержки, которые достаточно поздно вошли в электоральную кампанию. Это Астраханский врио Бабушкин, врио главы Республики Алтай Хорохордин, мурманский врио Чибис.

«Для них существует опасность не мобилизовать своих сторонников в полной мере, и это будет повторение приморского сценария, когда проиграл Тарасенко», - заявил он.

Напомним, назначенный на смену Миклушевскому осенью 2017-го Андрей Тарасенко спустя год не смог победить в первом туре и вышел во второй с кандидатом от КПРФ Андреем Ищенко, который лидировал в процессе подсчета голосов, однако под утро волшебным образом уступил кандидату от партии власти. В результате большого скандала и народных волнений результаты второго тура были отменены из-за массовых фальсификаций, и Тарасенко пришлось уйти в отставку, а в непокорное Приморье был послан серийный губернатор Кожемяко. Илья Гращенков тогда в интервью DEITA.RU назвал это большим фиаско Кремля.

Сейчас этот печальный сценарий с высокой долей вероятности может повторить еще один дальневосточный регион – Сахалинская область, где совсем скоро пройдут выборы главы региона.

«В зоне риска и врио главы Сахалинской области Валерий Лимаренко, так как его избирательная кампания не смогла объединить сторонников даже на уровне костяка, считает эксперт. Зато против него могут быть мобилизованы достаточно большие группы граждан, так как помимо общего протеста, на острове присутствует элитное противостояние. Сахалин – это сфера интересов большого числа крупных ФПГ, начиная от нефтедобычи, заканчивая биоресурсами. Не зря идут разговоры о желании объединить остров с Приморским краем, например. И Лимаренко может оказаться таким же электорально слабым кандидатом, как Тарасенко в Приморье, и в случае недобра им числа голосов, второй тур он совершенно точно не вытянет», - заявил Илья Гращенков.

Сюрприз может преподнести еще один дальневосточный регион – Забайкалье, где в сентябре также выберут главу, отметил эксперт.

«Интересная ситуация в Забайкальском крае, где против врио Осипова не выдвинулась ни одна парламентская партия: ни ЛДПР, ни КПРФ, ни даже «Справедливая Россия». В числе конкурентов только РППС, Партия Роста и другие «спойлерские» проекты, а значит, при протестном голосовании в Забайкалье и вовсе может победить ставленник от «Партии Пенсионеров», - считает руководитель Центра развития региональной политики.

К третьей группе риска, где врио подводит слабая или безграмотная избирательная кампания, эксперт отнес северную столицу.

«Позиции Беглова невысоки вследствие довольно слабой или неграмотной избирательной кампании. Например, врио главы Санкт-Петербурга Беглов вел очень разнонаправленную кампанию, чем в итоге вызвал раздражение части электората и мобилизовал их скорее против себя, что привело к росту рейтинга единственного альтернативного кандидата Бортко. И если сегодня Бортко снять с выборов, то возможен сценарий голосования «за кота»: любого первого попавшегося оппозиционера, главное – против врио, т.е. «владимирский сценарий», - отметил директор Центра развития региональной политики.

Светлана Алеутская