Выборы ждут Приморье уже в марте

В 2020 году выборы местных депутатов в Приморье пройдут в трех новых муниципальных округах, сообщает ИА DEITA.RU по материалам Избирательной комисссии Приморского края. Муниципальные округа образовали на территория Анучинского, Чугуевского и Пограничного районах.

Выборы депутатов назначены на 15 марта 2020 года, всего местным жителям необходимо будет избрать почти 50 депутатов. В прошлом году на этих территориях прошла муниципальная реформа, объединившая населенные пункты в округа. На сегодня в Приморье создано уже пять округов, однако выборы пройдут только в трех из них.

Однако основной выбор, возможно, придется сделать жителям Владивостока, проживающим в Советском и Перворечнском районах. Не исключен вариант, что выборы депутата в Законодательное Собрание по одномандатному округу №9. Ранее этот мандат был у Евгения Костюкова, но на заседании Заксобрания 29 января депутаты рассмотрели обращение Костюкова и сняли с него полномочия.

На выборы депутата из краевого бюджета будет потрачено 23 млн рублей, основная часть пойдет на заработные платы сотрудников избиркома – 19 млн рублей. Остальные средства на информирование население, оборудование и печать бланков. Смета была утверждена на заседании комиссии, которое прошло накануне 6 февраля.

Кто будет бороться, и будет ли возможность побороться за мандат депутата Заксобрания, пока неизвестно. А вот в выборах в муниципальные думы планируют принять участие нынешние председатели и бывшие депутаты. Своих кандидатов хотят выставить партии КПРФ и ЛДПР, а «эсеры» выдвинули несколько кандидатов в Чугуевском округе. При этом в Анучино большинство депутатов не хотят продолжать работать, а основная часть кандидатов от партии власти женщины.