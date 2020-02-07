telegr wh call

Новости

Стать россиянином будет проще

7 Февраль 2020, 17:10

Выборы ждут Приморье уже в марте

7 Февраль 2020, 17:00

Стивен Кинг подвинул Донцову в российских магазинах

7 Февраль 2020, 16:50

Таможня признала проблемы в рыбной отрасли ДФО

7 Февраль 2020, 16:40

Валуев предложил бизнесменам отдавать еду бедным

7 Февраль 2020, 16:20

Полицейские теперь должны беречь нервы родственников пострадавших

7 Февраль 2020, 16:10

Путин призвал избавляться от «вузов-пустышек»

7 Февраль 2020, 16:00

Грузовые пункты пропуска между ДФО и Китаем уже открыты

7 Февраль 2020, 15:40

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Выборы ждут Приморье уже в марте

голос

За кого проголосуют приморцы: где пройдут выборы в крае

В 2020 году выборы местных депутатов в Приморье пройдут в трех новых муниципальных округах, сообщает ИА DEITA.RU по материалам Избирательной комисссии Приморского края. Муниципальные округа образовали на территория Анучинского, Чугуевского и Пограничного районах. 

Выборы депутатов назначены на 15 марта 2020 года, всего местным жителям необходимо будет избрать почти 50 депутатов. В прошлом году на этих территориях прошла муниципальная реформа, объединившая населенные пункты в округа. На сегодня в Приморье создано уже пять округов, однако выборы пройдут только в трех из них. 

Однако основной выбор, возможно, придется сделать жителям Владивостока, проживающим в Советском и Перворечнском районах. Не исключен вариант, что выборы депутата в Законодательное Собрание по одномандатному округу №9. Ранее этот мандат был у Евгения Костюкова, но на заседании Заксобрания 29 января депутаты рассмотрели обращение Костюкова и сняли с него полномочия.

На выборы депутата из краевого бюджета будет потрачено 23 млн рублей, основная часть пойдет на заработные платы сотрудников избиркома – 19 млн рублей. Остальные средства на информирование население, оборудование и печать бланков. Смета была утверждена на заседании комиссии, которое прошло накануне 6 февраля. 

Кто будет бороться, и будет ли возможность побороться за мандат депутата Заксобрания, пока неизвестно. А вот в выборах в муниципальные думы планируют принять участие нынешние председатели и бывшие депутаты. Своих кандидатов хотят выставить партии КПРФ и ЛДПР, а «эсеры» выдвинули несколько кандидатов в Чугуевском округе. При этом в Анучино большинство депутатов не хотят продолжать работать, а основная часть кандидатов от партии власти женщины. 

Читайте также:

Владивосток вошел в ТОП-10 рейтинга самых дорогих переездов

Черная перспектива: Приморье останется «угольным гетто»

Резиденты СПВ подкинули проблем Кожемяко

Популярное

Резиденты СПВ подкинули проблем Кожемяко

«Вгрызлись по-серьезному»: Кожемяко рассказал, что не так с дорогой Владивосток-Находка

«Все стоит колом» - ДТП заблокировало выезд из Владивостока

ГИБДД готовит облаву на пьяных водителей в Приморье
Loading...
Загрузка...
Загрузка...