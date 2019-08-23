Учения по ликвидации последствий аварии на предприятии прошли в Партизанском районе, сообщили DEITA.RU в ГУ МЧС России по Приморскому краю.

По легенде учений, авария сопровождалась выбросом жидкого хлора со склада предприятия. Рабочий персонал, спасатели, полиция и медики отработали совместные действия по ликвидации последствий аварийной ситуации.

В 10 часов тревожная сирена возвестила об условном происшествии на водозаборе. Полиция моментально перекрыла движение в районе опасного участка, к месту аварии прибыли первые пожарные расчёты и две машины «скорая помощи». В течение получаса «утечка хлора» была локализована и обезврежена, «пострадавшие» получили первую помощь и были эвакуированы. После этого участники тренировки подвели итоги совместных действий.





Как напоминают приморские спасатели, использование жидкого хлора потенциально опасное производство (прежде всего, для персонала водозабора, а также ближайших населённых пунктов). В 2008 году на водозаборе было установлено новое хлораторное оборудование, включающее в себя современные газоанализаторы, хлоропоглотители, систему автоматического оповещения об утечках и включения защитной «водяной завесы». И хотя после этого риск чрезвычайной ситуации многократно снизился, совместные со всеми службами учения проводятся ежегодно, что позволяет участникам приобретать опыт, который пригодится при защите людей в любых непредвиденных ситуациях.

Дмитрий Санников