Россияне массово приобретают новые авто, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Banki.ru.

Национального бюро кредитных историй зафиксировало новый рекорд: сумма выданных автокредитов в июле 2019 года составила 69,5 миллиардов рублей.

Это самый большой объём выдачи автокредитов, начиная с 2014 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 34,2%.

Самые большие объёмы выданных автокредитов были отмечены в Москве и области, а также Санкт-Петербурге, Татарстане и Краснодарском крае.

Дмитрий Шевченко