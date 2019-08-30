30 Август 2019, 20:00
Выдача автокредитов в России побила новый рекорд
Источник изображения: pixabay
Россияне массово приобретают новые авто, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Banki.ru.
Национального бюро кредитных историй зафиксировало новый рекорд: сумма выданных автокредитов в июле 2019 года составила 69,5 миллиардов рублей.
Это самый большой объём выдачи автокредитов, начиная с 2014 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 34,2%.
Самые большие объёмы выданных автокредитов были отмечены в Москве и области, а также Санкт-Петербурге, Татарстане и Краснодарском крае.
Дмитрий Шевченко
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