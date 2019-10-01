Выдачу «быстрых» денег жестко ограничили

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Россияне больше не смогут получить «быстрые» деньги под залог жилья. Новый закон наложил жесткий запрет на все операции с правом на недвижимое имущество в микрофинансовых организациях. Об этом сообщает DEITA.RU.

Закон вступил в силу с первого октября. Он подразумевает, что с сегодняшнего дня МФО не имеют права выдавать клиентам «быстрые» деньги, если последние в качестве залога приносят документы на недвижимое имущество, а также закладывают долю жилья или право на участие в долевом строительстве.

Отмечается, что региональных, госудаственных и муниципальных МФО запрет не касается.

Новый закон был разработан депутатами Госдумы и Совета Федерации в рамках ежегодного послания президента Владимира Путина в целях профилактики и пресечения мошеннических схем с квартирами и домами россиян, обращающихся за «быстрыми» деньгами по нужде.

Екатерина Цой

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