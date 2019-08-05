Многие россияне уже в скором времени могут столкнуться с проблемами при получении займов, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Представитель ленинградского Заксобрания Владимир Петров отравил главе правительства Дмитрию Медведеву письмо с предложением рассмотреть возможное введение запрета на выдачу кредитов лицам, не достигшим 25 лет.

Исключение, по мнению депутата, должны составлять лишь займы на оформление ипотеки или кредитов на образование.

Как отметил парламентарий, подобная мера уже давно назрела в российском обществе в молодёжной среде, ибо зачастую молодые люди влазят в долги с целью покупки новомодного смартфона или путешествий за границу, при этом совсем забывая о последствиях необдуманных трат.





По мнению Петрова, в результате это приводит к тому, что к 30-35 годам такие легкомысленные люди оказываются в кредитной ловушке, из которой не могут потом выбраться годами.

Ранее сообщалось о том, что в России уже сформировалась целая прослойка молодых людей со средним доходом, которых эксперты поспешили окрестить "заёмщиками-маргиналами". Так они назвали тех, кому отказывают в выдаче кредитов даже МФО.

Дмитрий Шевченко