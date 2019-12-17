Выдавать материнский капитал начнут быстрее

Минтруд вынес предложение сократить сроки выдачи средств маткапитала в России, сообщает DEITA.RU.

Как сообщает ТАСС, Минтруд подготовил ряд изменений в существующий закон, которые позволят сократить срок выдачи маткапитала с нынешних 30 до 12 дней.

Инициаторы проекта полагают, что вносимые изменения позволят значительно сократить сроки по решениям о выдаче средств, а также проверки представляемых документов и, собственно, получение выплат. В свою очередь, этот процесс в целом повысит качество указанной услуги.

На данный момент заявление рассматривается почти месяц. Согласно тексту документа, этот срок составит лишь 12 дней в будущем. Проверять документы же будут 5 дней вместо нынешних положенных 14.

Напомним, что программа маткапитала работает 2007 года. Право на получение выплат предоставляется единожды – по рождению второго и дальнейших детей в семье. Полученные деньги родители могут потратить на будущее образование ребенка, улучшение жилья или положить на накопительный счет пенсии. Сейчас в России размер выплат – 453 тысячи рублей, он увеличится с 1 января 2020 года.

Отметим, что ранее DEITA.RU писала о том, что запланирован также проект о том, что вскоре средства маткапитала можно будет тратить на покупку квартиры с помощью эскроу-счетов. Новеллу разработал Минстрой.

Кроме того, Владимир Путин заявил о том, что нынешняя сумма выплат будет проиндексирована, и целевое использования этой категории выплат – пересмотрено и дополнено.

Александра Маслова