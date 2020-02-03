Выдержка из школьного учебника разозлила россиян

«Чему учат наших детей?» Снимок страницы учебника за 4 класс весьма озадачил россиян, сообщает DEITA.RU. Учебник по предмету «Окружающий мир» в одном из параграфов повествует о жизни во времена СССР. Если верить написанному, жителей Советского Союза держали «в чёрном теле» - работали они и днём и ночью, а за несогласие работники могли отправиться на каторгу.

В сети получила распространение выдержка из учебника по Окружающему миру за четвертый класс, на котором изображена тема «Как жилось людям в Советском Союзе». Небольшой рассказ повествует о тяготах жизни советского человека. Ради светлого будущего для своих детей и внуков, люди «трудились днём и ночью, часто в тяжёлых условиях, на старом оборудовании». Авторы параграфа отмечают, что зарплата работников при этом была невысокой.

Дальше – больше: за нарушение трудовой дисциплины или несогласие с руководством страны, сотрудников отстраняли от работы и «сажали в тюрьмы, отправляли на каторжные работы в специальные лагеря».

Можно представить выражение лица ученика младших классов при чтении подобных ужасов, но создатели учебника продолжают нагнетать страх и далее. Четвероклассник узнаёт, что в лагерях жители Советского Союза теряли здоровье и погибали «от голода, холода, болезней, непосильного труда, издевательств охраны».