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Выдержка из школьного учебника разозлила россиян
«Чему учат наших детей?» Снимок страницы учебника за 4 класс весьма озадачил россиян, сообщает DEITA.RU.
«Чему учат наших детей?» Снимок страницы учебника за 4 класс весьма озадачил россиян, сообщает DEITA.RU. Учебник по предмету «Окружающий мир» в одном из параграфов повествует о жизни во времена СССР. Если верить написанному, жителей Советского Союза держали «в чёрном теле» - работали они и днём и ночью, а за несогласие работники могли отправиться на каторгу.
В сети получила распространение выдержка из учебника по Окружающему миру за четвертый класс, на котором изображена тема «Как жилось людям в Советском Союзе». Небольшой рассказ повествует о тяготах жизни советского человека. Ради светлого будущего для своих детей и внуков, люди «трудились днём и ночью, часто в тяжёлых условиях, на старом оборудовании». Авторы параграфа отмечают, что зарплата работников при этом была невысокой.
Дальше – больше: за нарушение трудовой дисциплины или несогласие с руководством страны, сотрудников отстраняли от работы и «сажали в тюрьмы, отправляли на каторжные работы в специальные лагеря».
Можно представить выражение лица ученика младших классов при чтении подобных ужасов, но создатели учебника продолжают нагнетать страх и далее. Четвероклассник узнаёт, что в лагерях жители Советского Союза теряли здоровье и погибали «от голода, холода, болезней, непосильного труда, издевательств охраны».
Между тем, согласно исследованиям «Левада-центр», более половины россиян – 65%, скучают по советской эпохе и желают вернуться во времена Советского Союза. Больше всех тоскуют по временам СССР россияне предпенсионного возраста и пенсионеры. Как раз те, кто, согласно авторам детского учебника, видел лишения и каторгу, и, видимо, немало близких потерял в «лагерях». Примечательно, что в учебнике есть строчка про количество павших на каторге. «Нет полных данных о численности осуждённых и погибших в те годы. Ясно, однако, что речь идёт о миллионах безвинно пострадавших людей».
Россияне крайне негативно восприняли историю в детском учебнике.
«В то время была возможность заработать честным трудом, и организовать поездку в любой уголок большой страны. Продукты стоили гораздо дешевле, а от предприятий можно было получить собственную квартиру за выслугу лет!»
«Может быть и был такой период, но про все 70 лет СССР нельзя так писать»
«Кто писал этот учебник? Ему снова в школу надо: 2 за историю, кол – за интерпретацию!»
«Боже мой, чему учат наших детей! А потом жалуются, что у нас отнимают нашу победу»
Нашлось места и легкой иронии: «Вот как надо повышать производительность труда!»
На учебнике стоит пометка «ФГОС» - Федеральный государственный образовательный стандарт. Так или иначе, на федеральном уровне, по всей видимости, осведомлены, какую информацию следует преподавать школьникам.