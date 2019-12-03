«Выдумщик» — россияне негодуют от предложения ГИБДД

ГИБДД РФ предлагает автолюбителям пересесть на привычный общественный транспорт — автобусы, трамваи, троллейбусы и, конечно же, электрички, сообщает DEITA.RU. Об этом стало известно на семинаре в Москве.

По словам замруководителя ГИБДД РФ Олега Понарьина, необходимость пересесть на обычные автобусы возникла из-за реальной нехватки дорог в стране. Если на дорогах станет меньше машин, то оставшиеся автомобили смогут чувствовать себя комфортно.

Понарьин отметил, что сегодня невозможно выстроить столько автомобильных дорог, чтобы все автомобили чувствовали себя прекрасно, поэтому существует острая необходимость пересаживаться на общественный транспорт.

Не все российские автолюбители разделяют мнение замглавы Госавтоинспекции. Так, автолюбительница из Владивостока, хотя и часто ездит на автобусе, не готова отказаться от автомобиля полностью. «Я и так езжу на автобусе в центр всегда. Если будут нормальные автобусы, маршруты и дороги до остановок, я только за, но пока во Владивостоке все с этим плохо, поэтому на автобусе не дальше Первой речки и центра города», — пояснила она.

Жительница Хабаровска, которая живет в Северном микрорайоне, а работает в Южном, не готова отказаться от автомобиля: «Вы знаете, на машине я еду на работу час, а зимой на автобусе два с половиной часа. Как вы думаете, я откажусь от автомобиля?»

Главный инженер столичной строительной фирмы также не захотел иметь дело с общественным транспортом. «На общественный транспорт, да? А он сам зимой не хочет минут 40 подождать утречком автобус до Седанки от Второй речки, например? Потом запихаться в него, как в килька в бочку и проехаться. У меня инженер в отделе ездит с Чуркина. Он на работу вынужден ехать к 7 часов 30 минут. Потому что позже — он вынужден ждать автобус, пихаться в него, стоять в суперпробке. А если мне задень нужно не просто до офиса доехать, а потом еще съездить на Шамбалу, в Дом Ребенка на Чуркин, на ВГТРК и потом, заехав в офис, уехать в Большой Камень. Мне без машины это все как сделать? Пусть ДПСников своих на общественный транспорт пересадит! Чтоб они до места несения службы своей постовой (где там они с палочками своими полосатыми стоят), на автобусе добирались! Выдумщик! Дороги пусть расширяют, ремонтируют и чистят. А не вот это вот все... Парковки организовывают, а не супермаркеты», — высказал своем мнение мужчина.

Еще одна автолюбительница из Хабаровска категорически не готова пересаживаться на общественный транспорт: «Нужно строить дороги, отвечающие современным веяниям и способные обеспечить пропускную способность транспорта на данном этапе российской действительности. Вопрос финансирования строительства новых дорог должен быть актуальным, а не очистки от транспорта нынешних дорог».

Екатерина Брязгунова