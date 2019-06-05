Верховный суд РФ окончательно запретил полицейским выезжать за границу, сообщает DEITA.RU.

Как пишет РИА ФАН, сотрудникам полиции запрещено отдыхать за пределами страны. В суде отклонили апелляцию экс-инспектора ДПС Максима Лужных, оспаривающего законность запрета. Все осталось по-прежнему: сотрудникам правоохранительных органов отдыхать за рубежом не дадут, даже если они не знают ни одной государственной тайны.

А ситуация с Лужных была такова: в 2016 году он побывал в Болгарии и Доминиканской республике, передав своему начальству ложные сведения о месте отпуска. Как только факт вскрылся, полицейского уволили со службы. Бывший инспектор подал в суд апелляцию, ссылаясь на запрет на ограничение права граждан на свободное передвижение.

Анастасия Туркова