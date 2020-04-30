Выгодна вторичка: как изменились цены на жилье в Приморье

Цены на жилье в Приморье, как и по всей стране, продолжают расти – однако, в последнее время темпы их роста снизились, а на отдельные виды жилья даже наблюдается снижение цен, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на данные Приморскстата.

Согласно исследованиям специалистов, особенно заметно изменились цены на вторичном рынке. Так, в сравнении с предыдущим кварталом цены на новостройки выросли на 5%, на вторичном рынке квартиры подорожали только на 0,2%.

Касается такое замедление роста только квартир среднего качества – «типовых». На первичном рынке цены на них поднялись на 10%, а вот на вторичное снизились на 0,6%. Также снизилась цена на элитное жилье – на целых 2%.

В целом цена квадратного метра на квартиры низкого качества, которые сегодня представляет только вторичный рынок, составляют 91,9 тысячи за метр. Типовые квартиры стоят 82,2 и 93,3 рубля за квадратный метр – на первичном и вторичном рынке соответственно.

Цена квадрата элитного жилья составляет более 179 рублей.