Можно ли сэкономить на бензине, заправляясь вместо АИ-95 АИ-92м, сообщает DEITA.RU.

Слухов и предубеждений у автолюбителей, обсуждающих бензин, много. Кто-то считает лучшим именно 95-й, кто-то не видит особой разницы и платит за 92-й.

Оптимальным решением станет следовать рекомендациям производителей, прочитав их в руководстве по эксплуатации авто или на лючке бензобака.

Но нашлись желающие провести эксперимент и проехать один и тот же участок дороги с одинаковой скорость, используя разный бензин. На сто километров расход 95-го бензина составил 5,7 литров, а 92-го израсходовали 6 литров. Если посчитать, разница в цене минимальная. Поэтому имеет смысл выбирать более подходящий именно для вашего авто бензин.

Анастасия Туркова