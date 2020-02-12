telegr wh call

Новости

Бывший глава управления ФСИН умер в суде

12 Февраль 2020, 20:50

Выгодный налог хотят продлить в России

12 Февраль 2020, 20:45

Дом «для войны семей» продается во Владивостоке

12 Февраль 2020, 20:15

Цены на загородные дома в Приморье стали ниже

12 Февраль 2020, 20:00

Зоопарк предлагает скормить «бывших» хищникам в День святого Валентина

12 Февраль 2020, 19:45

Фиктивный техосмотр может быть аннулирован ГИБДД

12 Февраль 2020, 19:30

Более 700 приморцев пойдут в ЗАГСы в «красивые» февральские даты

12 Февраль 2020, 19:15

Одноклассники избили девочку во Владивостоке

12 Февраль 2020, 19:00

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Выгодный налог хотят продлить в России

депутат, госдума, документы, закон,

Депутаты внесли законопроект в Госдуму

В России просят продлить действие полюбившегося малым и средним бизнесом режима налогообложения, сообщает ИА DEITA.RU. Речь идет о едином налоге на вмененный доход.

Как пишет «Парламентская газета», с такой инициативой в Госдуму обратились депутаты Заксобрания Еврейской автономной области. Авторы законопроекта подчеркивают – когда в 2021 году ЕНДВ прекратит свое действие, предпринимателям будет непросто остаться на плаву. Дело в том, что другие системы налогообложения непосильны для малого бизнеса из-за размера налогов и сложности ведения бухгалтерии, а патентная система имеет много недоработок и также не всегда удобна в использовании.

Как отмечают депутаты Заксобрания ЕАО, работу специального режима налогообложения необходимо продлить еще на три года. За это время налоговики и законодатели должны разработать такие системы, которые смогут использовать предприниматели в зависимости от степени развития своего бизнеса.

Ранее сообщалось о том, что за отмену ЕНДВ в 2021 году выступает лично глава Минфина Антон Силуанов. По мнению главного финансиста страны, такая система налогообложения позволяет бизнесу уходить от уплаты налогов.

Читайте также:

Ждет ли Мишустина саботаж региональных элит

Мишустин поручил собрать с россиян больше налогов

Налог хотят взимать за получение пенсий

Елена Миронова

Популярное

Изменились способы передачи показаний за горячее водоснажение и тепловую энергию

Всемирно известный памятник археологии уничтожают в Приморье

Коварный туман стал причиной нескольких ДТП

«Денег нет, но вы держитесь»: россиянин процитировал ФНС Медведева, чтобы уйти от налогов
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...