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Выгодный налог хотят продлить в России
Депутаты внесли законопроект в Госдуму
В России просят продлить действие полюбившегося малым и
средним бизнесом режима налогообложения, сообщает ИА DEITA.RU. Речь идет о
едином налоге на вмененный доход.
Как пишет «Парламентская газета», с такой инициативой в Госдуму обратились депутаты Заксобрания Еврейской автономной области. Авторы законопроекта подчеркивают – когда в 2021 году ЕНДВ прекратит свое действие, предпринимателям будет непросто остаться на плаву. Дело в том, что другие системы налогообложения непосильны для малого бизнеса из-за размера налогов и сложности ведения бухгалтерии, а патентная система имеет много недоработок и также не всегда удобна в использовании.
Как отмечают депутаты Заксобрания ЕАО, работу специального режима налогообложения необходимо продлить еще на три года. За это время налоговики и законодатели должны разработать такие системы, которые смогут использовать предприниматели в зависимости от степени развития своего бизнеса.
Ранее сообщалось о том, что за отмену ЕНДВ в 2021 году выступает лично глава Минфина Антон Силуанов. По мнению главного финансиста страны, такая система налогообложения позволяет бизнесу уходить от уплаты налогов.