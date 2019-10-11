Выход найден: как будут жить оставшиеся без пенсии россияне

Пенсионная реформа в России набирает обороты. Возраст выхода на заслуженный отдых повысили на пять лет, активно идут разговоры о так называемом гарантированном пенсионном продукте, а теперь и реальной уголовной ответственности за неуплату алиментов, сообщает DEITA.RU.

Минюст разрабатывает документ, ужесточающий требования по выплатам алиментов. Сегодня, чтобы не попасть в тюрьму за неуплату алиментов, достаточно заплатить всего лишь тысячу рублей в год, отмечают в «Ведомостях».

По мнению экспертов, хотя законопроект разрабатывается в рамках «Десятилетия детства», он нацелен на то, чтобы пристрожить повзрослевших детей, которые не хотят по тем или иным причинам содержать своих стариков.

На сегодняшний день, по Семейному кодексу, дети обязаны содержать престарелых родителей. Если дети в добровольном порядке не хотят помогать — пенсионеры вправе подать в суд на алименты. Судья назначит сумму денежного довольствия, однако, по сути, на данный момент нет той силы, которая могла бы заставить россиян платить алименты. В рамках уголовного кодекса 157-й статьи за злостную неуплату алиментов гражданин может быть наказан лишением свободы на срок до одного года.

Однако сегодня на практике, по словам адвоката Александра Иноядова, которого цитирует «Свободная пресса», такие дела не очень распространены. Большинство пожилых людей не знают о такой возможности, а не жалеют своих неблагодарных родственников.

Екатерина Брязгунова