Вход — свободный, выход — нет. За расторжение договоров Корпорация развития Дальнего Востока обязывает резидентов оплатить неустойку за построенную инфраструктуру, судебные прецеденты созданы, сообщает DEITA.RU.

В конце июля Дальневосточный арбитражный суд рассмотрел спор между АО «Корпорация развития Дальнего Востока» (КРДВ) и компанией «Торэкс».

Предметом спора стал запланированный проект компании «Торэкс». Компания хотела построить сталеплавильное производство на территории опережающего развития (ТОР) «Хабаровский». Но планам не должно было осуществиться, в связи с покупкой предприятия «Амурметалл».

В итоге «Торэкс» рассказал АО «КРДВ» о своих финансовых проблемах и приостановке запланированного проекта на неопределенное время, также компания просила рассмотреть вопрос о расторжении соглашения.

В прошлом году обе организации разошлись. Однако дальше дело переместилось в арбитражные инстанции. В заявке на вступление в ТОР «Торэкс» просило построить инфраструктуру, предприятию необходимо было электроснабжение мощностью 55 МВт и газоснабжение 6500 кубометров в час. На разработку проектной документации и стройку у КРДВ ушло 19,5 миллиона рублей, которые и стали предметом спора между организациями. Арбитражные суды трех инстанций встали на сторону АО «КРДВ», отсудив у предприятия немалые деньги. И это далеко не первый случай. Начиная с 2016 года АО «Корпорация развития Дальнего Востока» в 63 делах выступала в качестве истца к разным предприятиям страны. Общая сумма исковых заявлений составляет более 427 миллионов рублей. Из них было выиграно 26 дел, частично выиграно 11 дел в качестве истца и частично выиграно в качестве ответчика.

На сегодняшний день в судебных инстанция рассматривается 11 дел, которые инициировало АО «КРДВ», общая сумма взыскания может составить 131 миллион рублей. К примеру, 30 июля АО «КРДВ» подало иск в Арбитражный суд Приморского края к ООО «Лаорус продукт», которая ведет свою деятельность в Надеждинском районе Приморья.

Оказалось, что территории опережающего развития не так уж и привлекательны, как обещал ось на старте. Широко рекламировалось, что стать резидентом просто - приходи и строй, но Предупреждали ли инвесторов, что выход платный, в открытых источниках найти не удалось. И вроде бы логично: государство намерено вернуть затраченные средства. Однако, по мнению опрошенных агентством экспертов, такой прецедент станет дополнительным тормозом для инвесторов. Ведь за время строительства инфраструктуры, не уложившегося в заявленные сроки, многое может измениться: конъюнктура рынка, финансовое положение компании, состав собственников и планы по развитию предприятия и т.д. Знают ли о "штрафных санкциях", например, японские инвесторы, заявившие сразу несколько проектов в приморской ТОР "Надеждинская", но со скрипом реализующих пока только один? Теперь азиатскому бизнесу, впрочем, как и российскому, видимо, придётся действительно семь раз отменить, прежде чем стать резидентом ТОР.

Иван Крышан