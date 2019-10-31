Выходить на пенсию в 45 лет разрешит Минтруд

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Угольщикам дадут право выходить на пенсию раньше положенного срока, сообщает DEITA.RU. Соответствующий приказ подготовлен Министерством труда России.

Решение о том, что «машинистам подземных самоходных машин» нужно выходить на заслуженный отдых раньше других россиян, было принято летом после того, как российский лидер Владимир Путин встретился с угольщиками.

По результатам встречи было принято решение о расширении списка опасных профессий, представители которой имеют право выходить на пенсию раньше срока. Согласно приказу, машинисты-угольщики смогут после 25 лет труда под землей пойти на пенсию. При этом будет абсолютно не важно, сколько человеку лет. Если устроиться машинистом в 20 лет, на пенсию можно выйти в 45.

Отмечается, что раньше «машинисты подземных самоходных машин» тоже выходили на пенсию раньше. Однако это касалось только тех, кто трудился на строительстве шахт или на горных работах.

Ранее прошла информация о том, что Сбербанк рассказал, каким образом можно сформировать пенсию, чтобы ее размер достигал 30 тысяч. Оказывается, существует несколько довольно простых способа. Правда, во всех случаях нужно отказываться от пяти тысяч рублей в месяц.

Так, крупнейшая кредитная организация предлагает копить на будущую пенсию в негосударственном пенсионном фонде, открывать обычный счет в банке или приобретать недвижимость, золото или другие ценные вещи.

Екатерина Брязгунова

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