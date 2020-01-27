Выходить на работу и в школы запретили в Шанхае

Правительство усиливает меры безопасности, сообщает DEITA.RU.



Власти Шанхая приняли решение «продлить» выходные дни местным жителям. К выходным в честь Нового года по восточному календарю прибавится несколько дней карантина.

По решению местного правительства людям запрещено выходить на работу до 9 февраля. Школы и университеты региона будут закрыты до 14 февраля. Продлят ли карантин, если ситуация с вирусом не улучшится, пока неизвестно.

По последним данным, зараженными числятся почти 3 тысячи человек. Многие города КНР ввели карантин: выезд из городов ограничен. В понедельник стало известно о смерти женщины на курорте Санья от вируса – туристов решили эвакуировать из региона.

Елена Миронова