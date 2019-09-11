Выходное пособие увеличат в России

Работникам, которые были уволены в связи с ликвидацией компании, получат сразу три заработных платы, сообщает DEITA.RU. Соответствующий законопроект от российского правительства рассмотрят парламентарии в Государственной Думе в среду, 11 сентября.

Выплаты сразу нескольких заработных плат планируется растянуть на весь период ликвидации — до истечения срока трудоустройства до окончания ликвидации.

Принятие документа наложит на работодателей особые требования. В частности, уволенному человеку будет положено не только выходное пособие, но и будет сохранена заработная плата на период поиска человеком работы. Власти дают на поиск работы бывшему сотруднику ликвидируемой фирмы два месяца.

Екатерина Брязгунова