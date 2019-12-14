Выходные без света пройдут по этим адресам

Энергетики проведут работы по ремонту, сообщает DEITA.RU.



В субботу, 14 декабря, во Владивостоке пройдут плановые отключения электричества. Об этом сообщили в МУПВ ВПЭС.

Света в домах не будет с 9.00 до 17.00 по причине плановых ремонтных работ.

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