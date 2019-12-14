Выходные без света пройдут по этим адресам

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Электрик

Энергетики проведут работы по ремонту, сообщает DEITA.RU.

В субботу, 14 декабря, во Владивостоке пройдут плановые отключения электричества. Об этом сообщили в МУПВ ВПЭС.

Света в домах не будет с 9.00 до 17.00 по причине плановых ремонтных работ.

Адреса:

Авиаторов ул.  5,

33,

Горького ул.  5А,

5,

9А,

10,

Грозовая ул.  20,

22,

Мусоргского ул.  9,

9Д,

Планерная ул.  2,

14,

27,

29,

31,

36

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