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Выходные без света пройдут по этим адресам
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Выходные без света пройдут по этим адресам
Энергетики проведут работы по ремонту, сообщает DEITA.RU.
В субботу, 14 декабря, во Владивостоке пройдут плановые отключения электричества. Об этом сообщили в МУПВ ВПЭС.
Света в домах не будет с 9.00 до 17.00 по причине плановых ремонтных работ.
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Авиаторов ул. 5,
33,
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5,
9А,
10,
Грозовая ул. 20,
22,
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14,
27,
29,
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