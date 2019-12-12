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Выигрыш в пять миллионов «подставил» должника

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Судебный пристав узнал о крупном выигрыше алиментщика и заставил того заплатить по счетам, сообщает DEITA.RU.

Как сообщает местное издание «Сахалин. Инфо», новость о том, что мужчина выиграл крупную сумму, быстро разлетелась по всем социальным сетям и СМИ. Увидел эту информацию и судебный пристав, оперативно позвонил «счастливчику», который подтвердил свой выигрыш.

Далее, пристав объяснил, что, согласно исполнительному листу, мужчина должен заплатить четверть дохода в качестве алиментов.

Отмечается, что деньги мужчина перевел на депозитный счет приставов, откуда они поступили к супруге.

Напомним, не так давно в первом чтении приняли законопроект, который позволит добавлять к сумме алиментов выплаты на жилье для ребенка.


Александра Маслова 

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