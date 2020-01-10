Новости
Медведев назвал популярный продукт «редкой гадостью»
10 Январь 2020, 23:45
Поклонская стала тайным оружием «Единой России»
10 Январь 2020, 23:15
«Зажрались»: россияне возмущены уровнем зарплат в столице
10 Январь 2020, 22:45
«Это их раздражает»: Шойгу рассказал, за что не любят Россию
10 Январь 2020, 22:15
Великолепный год: глава Ростуризма показала чиновничью роскошь
10 Январь 2020, 21:45
Пассажиры самолета Баку-Москва прощались с жизнью из-за пилота
10 Январь 2020, 21:15
"Скрывали от народа": россияне пишут отказ от уплаты налогов
10 Январь 2020, 20:45
Прокуратура провела обыски в президентской администрации
10 Январь 2020, 20:15
"Выйдут сухими из воды": депутат Думы Владивостока потребовала перерасчета за вывоз мусора
Депутат городской думы Надежда Телелюева высказалась насчет провала «мусорной реформы» во Владивостоке, сообщает DEITA.RU.
По словам народной избранницы, если мусор не вывозится, то в ответе должен быть подрядчик, который выиграл тендер и заключил контракт.
«Казалось бы - есть региональный оператор, заключены контракты с подрядчиками, мусор должен вывозиться. Но он не вывозится. Следовательно, подрядчик должен заплатить штраф, собственникам должны быть пересчитаны стоимость услуг…», - написала у себя в Instagram депутат.
Она предложила посмотреть, как закончится история, а после выяснить, на каком этапе произошел сбой в системе. Будут ли штрафы для подрядчиков, и кто выйдет сухим из воды.
Напомним, что с 1 января 2020 года в Приморье стартовала «мусорная реформа». Горячей точкой стал Владивосток, некоторый до сих пор утопает в мусоре, который не вывозили с 1 января.
Иван Юрьев