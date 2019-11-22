Выйти на пенсию пораньше разрешено таким категориям граждан

Многодетные мамы в России имеют льготы по выходу на пенсию. В преддверии дня матери, который в этом году намечен на воскресенье, 24 ноября, DEITA.RU напоминает о преференциях, положенным отечественным матерям с тремя и более детьми.



Многодетные мамы могут уйти на пенсию раньше положенного законом срока для обычных граждан. Так, родившим и воспитавшим пять и более детей стразовая пенсия по старост начинает выплачиваться уже в 50 лет. Мамы должны воспитать ребенка минимум до восьмилетнего возраста. Страховой стаж должен составлять не меньше 15 лет.

В прошлом году в России приняли закон «о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий». Согласно ему, с 1 января 2019 года мать троих детей может выйти на пенсию в 57 лет, а четверых - в 56.

Особые льготы от государства получают многодетные мамы, совершившие «родительский подвиг» в районах крайнего севера и приравненных к ним территориях.

Родившие двух и более детей имеют право выйти на пенсию в 50 лет, если их страховой стаж составляет 20 и более лет из которых минимум 12 получены при работе на крайнем Севере. Мать инвалида с детства тоже может стать пенсионеркой в пятьдесят, если она воспитала его минимум до восьми лет и также имеет 15 лет трудового стажа.

Повышенная фиксированная выплата к пенсии положена тем многодетным мамам, чьи дети обучаются в средних или высших учебных заведениях и при этом не достигли 18 лет. Такая выплата поступает, пока ребенку не стукнет 23 года.

Отметим, пенсионные преференции для многодетных матерей предложил во время телеобращения к народу в 2018 году президент Владимир Путин. Тогда же он инициировал смягчение пенсионного возраста для женщин - не 3 года по новой реформе, а 60 лет.

К слову, многодетным в России положены не только пенсионные льготы, но и множество других выплат от государства.

В частности, единовременные компенсации по рождению или усыновлению третьего и последующих детей, ежемесячные льготы по коммунальным платежам, компенсацию за рост цен на продукты, выплаты на покупку школьной формы и оплату кружков и секций.

По данным 2018 года, в России почти 1 миллион 600 тысяч человек считаются членами многодетных семей. Это на 25 процентов больше, чем было установлено переписью населения в 2010 году. Троих детей воспитывают миллион триста тысяч семей, четверых - 240 тысяч, от 5 до 7 - почти 100 тысяч семей. Больше 11 детей в нашей стране зафиксировано в 929 семьях.

Василий Кучин